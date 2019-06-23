https://static.news.ru/photo/4db74088-958e-11e9-b41d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Каршеринговые автомобили за пять месяцев 2019 года стали участниками 132 ДТП. Жертвами этих аварий стали четыре человека, ещё 169 пострадали.

Согласно данным МВД, подавляющее большинство ДТП с участием машин, взятых в краткосрочную аренду, приходится на долю Москвы — 103. В них погибли два человека и примерно 130 пострадали.

Кроме того, в девяти случаях аварий водители каршеринговых авто находились в состоянии опьянения. Две трети таких ДТП произошли в столице, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что в ГИБДД предложили запретить лицам, попавшимся на нарушении ПДД, брать автомобили в аренду. Причём данная мера будет распространяться и на иностранных граждан.