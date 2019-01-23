Чиновников Ямала научат принимать подарки

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В правительстве Ямала для сотрудников регионального департамента строительства и жилищной политики разработали презентацию на тему «Подарки на государственной гражданской службе». Презентация пройдёт 25 января.

«Уважаемые государственные гражданские служащие департамента строительства и жилищной политики ЯНАО, в рамках правового просвещения и повышения эффективности мер по противодействию коррупции планируется проведение презентации...» — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства.

Данную информацию пока никак не прокомментировали, сообщает URA.RU.

Как ранее писал News.ru, замруководителя аппарата российского правительства Андрей Логинов заявил, что запрет на подарки должностным лицам коснётся только чиновников. Законопроект будет исправлен для избавления от неоднозначных толкований.