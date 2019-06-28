https://static.news.ru/photo/30da23d4-9bcb-11e9-a087-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Ростелеком» и Минкомсвязи предложили снабдить федеральных чиновников гаджетами на основе операционной системы «Аврора». Проект коснётся почти 1,5 миллиона госслужащих.

Как сообщил источник газеты « Ведомости », это обойдётся примерно в 23,2 млрд рублей. Реализовать данную инициативу планируется за 6 лет. О подобном предложении зампред правительства Максим Акимов доложил президенту Владимиру Путину. Решение по этому вопросу пока не принято. По данным собеседника издания, речь может идти о смартфонах и планшетах с российской ОС. Предполагается, что на смартфоне для чиновника будут установлены офисные редакторы, программы документооборота, антивирусы и клиенты прикладных систем ведомств. При этом гаджет должен поддерживать шифрование каналов связи с использованием алгоритмов ГОСТ

Ранее, как писал News.ru, вице-премьер Максим Акимов во время Международного конгресса по кибербезопасности пошутил, что нужно инициировать взломы персональных устройств ряда чиновников. По его словам, атаки помогли бы им осознать степень своей собственной уязвимости.