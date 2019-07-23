https://static.news.ru/photo/2b1a484e-ad68-11e9-bab1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

«Дресс-код. Рекомендации для государственных служащих» разработали в России. Он предписывает исключить костюмы от Brioni, сумки от Louis Vuitton и ботинки из крокодиловой кожи, так как это некорректно по отношению к налогоплательщикам.

Мужчинам регламент рекомендует носить тёмно-синие костюмы, а чёрные надевать только на похороны и свадьбы. Летом возможен светло-серый костюм. Цвет галстука зависит от положения чиновника в иерархии: чем выше статус, тем темнее оттенок.

Женщинам рекомендуется носить платья или брючные костюмы. При этом юбка должна быть не выше колена, а цвет верхней и нижней части костюма должен быть одинаковым. Каблук на обуви не должен превышать пяти сантиметров. Плотность колготок не должна превышать 20 ден, а допустимые цвета — телесный и черный.

Главным автором 18-страничного документа стала директор Центра международного протокола и кросс-культурных коммуникаций РАНХиГС Галина Михайлова. Составить дресс-код для чиновников её подтолкнул низкий уровень образованности в этом вопросе молодого поколения управленцев, которые не соблюдают элементарных правил этикета, а также не знают, что означает business best и black tie, объяснила она «Комсомольской правде»

Образцами стиля среди российских политиков, по мнению Михайловой, можно считать Владимира Путина, Валентину Матвиенко и Сергея Лаврова.

Ранее News.ru подготовил подборку влиятельных женщин-политиков, которые сформировали свой уникальный стиль, ставший неотъемлемой частью их делового и профессионального имиджа. Первое место в нём досталось главе Совфеда.