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Власти Таганрога дали малоимущей семье 47,5 рубля

Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Многодетная малоимущая семья, в которой детей воспитывает один родитель, обратилась в администрацию города Таганрога. Рассмотрев заявку, чиновники решили выделить материальную помощь.

Размер пособия, назначенного «в соответствии с областным законом», составил 47,5 рубля сроком на один месяц. Дополнительно из бюджетных средств города семье выделили тысячу рублей.

Решение властей вызвало волну возмущения. Пользователи назвали пособие «федеральной программой по профилактике ожирения», а также начали гадать, куда семья потратит свалившееся на неё «богатство», пишет Lenta.ru.

Ранее News.ru писал, что введение адресного пособия по бедности в размере дефицита дохода позволит добиться снижения бедности в России. Такое мнение высказали эксперты РАНХиГС в докладе «Социальная политика в долгосрочной перспективе: многомерная бедность и эффективная адресность».


#пособия #семья #чиновники #таганрог #малоимущие
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