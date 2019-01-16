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План работы с детдомами представили в Приамурье

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Многочисленные нарушения прав детей, выявленные в ходе проверки, будут устранять власти Амурской области. Правительство региона уже представило план, который, в частности, касается и совершенствования некоторых мер социальной поддержки воспитанников.

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Встретились заместителем губернатора по социальным вопросам Амурской Области Ольгой Викторовной Лысенко. Регионом уже выработанна программа по совершенствованию некоторых мер социальной политики в сфере детства, а также подготовлен план устранения выявленных в ходе наших проверок, нарушений в детских учреждениях региона. Тему с детьми, больными гепатитом С, обсудили отдельно. Расследование идёт и виновные будут найдены. Но сейчас главное - это помочь детям с лечением.

Публикация от Кузнецова Анна (@anna_jurevna)

Документ представлен на рассмотрение детскому омбудсмену Анне Кузнецовой. Об этом она написала в Instagram.

«Регионом уже выработана программа по совершенствованию некоторых мер социальной политики в сфере детства, а также подготовлен план устранения выявленных в ходе наших проверок нарушений в детских учреждениях», — сказано в сообщении.

Проверкой нарушений финансовых и имущественных интересов детей, многочисленных травм у воспитанников также занимается Следственный комитет. Нарушения были выявлены в конце прошлого года сотрудниками аппарата уполномоченного по правам детей при президенте.

Ранее News.ru сообщал, что губернатор Амурской области Василий Орлов назвал основную версию причины заражения 26 больных онкологией детей гепатитом С. Специалисты пришли к выводу, что к массовому заражению, скорее всего, привела халатность врачей, многократное использование одних и тех же медицинских принадлежностей, в том числе перчаток.


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