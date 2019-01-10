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Чиновники помогут девочке, попросившей у Путина трактор

Serhiy Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Администрация Псковской области подарит мини-трактор семье девочки из деревни Томсино после её обращения к президенту РФ Владимиру Путину.

Региональные власти предложили Елене Перчиковой заключить социальный контракт на приобретение мини-трактора. Деньги на технику будут выделены единоразово, сообщили в региональном управлении социальной защиты населения. 

Кроме того, женщину начали поддерживать благотворители, которые за два дня перечислили на её банковский счёт более 60 тысяч рублей.

В середине декабря 2018 года 12-летняя Таисия из Себежского района Псковской области обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой о мини-тракторе или мотоблоке для мамы, которая очень устаёт на работе и не может возделывать огород вручную. Елена Перчикова работает санитаркой в районной больнице в 30 км от дома. С ночной смены женщина ходит пешком, потому что в это время ещё не работает на линии транспорт. Зарплата женщины около 6 тысяч рублей в месяц. Чтобы прокормить себя и ребёнка, она содержит коз и занимается приусадебным участком.

Несмотря на то, что девочка попросила у главы государства мини-трактор, местные чиновники решат и проблему отсутствия школы в деревне. Таисия в своём обращении также рассказала, что в Томсино закрыли двухэтажную школу, в которой обучались свыше 60 детей. 

Как сообщал News.ru, школьник из красноярского посёлка Абан Дима Шахин стал отличником ради подарка от Путина. Мальчик попросил телескоп для наблюдения за небесными объектами.


#владимирпутин #ПОДАРОК #ПсковскаяОбласть #Псков
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