Чиновники помогут девочке, попросившей у Путина трактор

https://news.ru/storage/news/ab353fad412bf9ed7b6c4f67acfd5c5e/a7e9ec60-6b42-46bb-b4bd-83f56a378bfb_850.jpg Serhiy Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Администрация Псковской области подарит мини-трактор семье девочки из деревни Томсино после её обращения к президенту РФ Владимиру Путину.

Региональные власти предложили Елене Перчиковой заключить социальный контракт на приобретение мини-трактора. Деньги на технику будут выделены единоразово, сообщили в региональном управлении социальной защиты населения.

Кроме того, женщину начали поддерживать благотворители, которые за два дня перечислили на её банковский счёт более 60 тысяч рублей.

В середине декабря 2018 года 12-летняя Таисия из Себежского района Псковской области обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой о мини-тракторе или мотоблоке для мамы, которая очень устаёт на работе и не может возделывать огород вручную. Елена Перчикова работает санитаркой в районной больнице в 30 км от дома. С ночной смены женщина ходит пешком, потому что в это время ещё не работает на линии транспорт. Зарплата женщины около 6 тысяч рублей в месяц. Чтобы прокормить себя и ребёнка, она содержит коз и занимается приусадебным участком.

Несмотря на то, что девочка попросила у главы государства мини-трактор, местные чиновники решат и проблему отсутствия школы в деревне. Таисия в своём обращении также рассказала, что в Томсино закрыли двухэтажную школу, в которой обучались свыше 60 детей.

Как сообщал News.ru, школьник из красноярского посёлка Абан Дима Шахин стал отличником ради подарка от Путина. Мальчик попросил телескоп для наблюдения за небесными объектами.