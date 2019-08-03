Люберецкий городской суд Московской области обязал уже бывшего чиновника Минтранса выплатить штраф в два миллиона рублей за взятку в 100 тысяч рублей.
По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, весной 2016 года фигурант воспользовался своим служебным положением и не стал привлекать к административной ответственности юридическое лицо, за что получил деньги от представителя организации.
Суд учёл мнение обвинителя и назначил чиновнику штраф, а также на два года лишил права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, передаёт «
Ранее News.ru писал, что суд принял решение арестовать замначальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций, который является фигурантом дела о получении взятки.