https://static.news.ru/photo/907ea0a2-b5d0-11e9-b1a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Люберецкий городской суд Московской области обязал уже бывшего чиновника Минтранса выплатить штраф в два миллиона рублей за взятку в 100 тысяч рублей.

По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, весной 2016 года фигурант воспользовался своим служебным положением и не стал привлекать к административной ответственности юридическое лицо, за что получил деньги от представителя организации.

Суд учёл мнение обвинителя и назначил чиновнику штраф, а также на два года лишил права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что суд принял решение арестовать замначальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций, который является фигурантом дела о получении взятки.