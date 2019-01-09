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Чиновника из ХМАО подозревают в поддельных дипломах

Город Пыть-Ях/vk.com

общество [ версия для печати ]

Бывший заместитель главы администрации города Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) подозревается в получении двух фиктивных дипломов о высшем образовании.

Чиновник, занимающийся вопросами ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, предъявил диплом Северо-Осетинского госуниверситета, который он якобы окончил 30 лет назад, при получении второго высшего образования в Дагестанском государственном техническом университете (ДГТУ). Таким образом мужчина поступил сразу на шестой курс ДГТУ и через год выпустился с дипломом менеджера.

Однако, по данным прокуратуры Югры, в данном университете чиновник никогда не учился.

«Таким образом, документы о высшем образовании, являющиеся обязательным требованием к замещению должности заместителя главы, недействительны», — отметили в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о подделке государственных документов.

По информации окружных СМИ, чиновником является Али Джабраилов.

Как ранее писал News.ru, бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в финансовых махинациях на сумму 14 млрд рублей, не признал вину.


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