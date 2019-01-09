Чиновника из ХМАО подозревают в поддельных дипломах

https://news.ru/storage/news/ff29158b5725ac9e07a03c459f590daf/c111cfa7-9b74-4db4-a007-bba44b7c9abe_850.jpg Город Пыть-Ях/vk.com

Бывший заместитель главы администрации города Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) подозревается в получении двух фиктивных дипломов о высшем образовании.

Чиновник, занимающийся вопросами ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, предъявил диплом Северо-Осетинского госуниверситета, который он якобы окончил 30 лет назад, при получении второго высшего образования в Дагестанском государственном техническом университете (ДГТУ). Таким образом мужчина поступил сразу на шестой курс ДГТУ и через год выпустился с дипломом менеджера.

Однако, по данным прокуратуры Югры, в данном университете чиновник никогда не учился.

«Таким образом, документы о высшем образовании, являющиеся обязательным требованием к замещению должности заместителя главы, недействительны», — отметили в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о подделке государственных документов.

По информации окружных СМИ, чиновником является Али Джабраилов.

Как ранее писал News.ru, бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в финансовых махинациях на сумму 14 млрд рублей, не признал вину.