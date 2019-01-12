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Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведёт уборку

Михаил Почуев/ТАСС

общество [ версия для печати ]

Депутаты Законодательного собрания Владимирской области могут не согласовать кандидатуру Марины Чекуновой на должность первого замглавы региона из-за её некорректного совета врачам больницы, которая расположена в городе Струнино.

Врачи и горожане летом жаловались президенту и Чекуновой на аварийное состояние больницы, а также попросили помочь с оснащением компьютерами. В ответ чиновница лишь посоветовала «помыть полы и повесить занавески», а позже пообещала организовать генеральную уборку струнинской больницы.

«Высказывание Марины Чекуновой может повлиять на её согласование депутатами на должность первого заместителя главы региона», — сказал депутат Законодательного собрания Владимирской области Картухин.

Марина Чекунова решила «делом» помочь врачам и инициировала генеральную уборку в данном медучреждении. Убираться в больнице будут сотрудники департамента здравоохранения, волонтёры, а также персонал больницы. Об этом сообщает ТАСС.

«В понедельник в струнинской поликлинике пройдёт генеральная уборка силами персонала, волонтёров и сотрудников департамента здравоохранения. Начало в 13:00», — сказала Чекунова.

Ранее Владимир Путин поручил провести капремонт больницы до 31 декабря 2018 года. Ответственность за исполнение поручения была возложена на Минздрав. Однако владимирский губернатор Владимир Сипягин попросил ведомство перенести срок исполнения поручений на декабрь 2019 года.

Как писал News.ru, прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о хищении бюджетных 8,5 млн рублей в отношении бывших руководителей детской горбольницы №3. Главврач, кроме этого, обвиняется в получении взяток.


#россия #владимирпутин #капремонт #Владимирскаяобласть #чиновница
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