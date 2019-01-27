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Чиновница упрекнула россиян в недостаточном вкладе в бюджет

Марина Юденич facebook.com/MarinaYudenich

Марина Юденич

общество [ версия для печати ]

Высказывание председателя Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Марины Юденич вызвало негативную реакцию россиян.

В ходе встречи с жителями подмосковного города Королев чиновница обвинила граждан в недостаточном вкладе в федеральный бюджет.

«Вы так легко говорите: "А давайте из бюджета возьмем столько, а давайте возьмем столько". Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?» - заявила чиновница, отвечая на предложение жителей Королёва восстановить исторический квартал города.

Высказывание Юденич вызвало бурное негодование собравшихся. Граждане возмущённо напомнили представителю СПЧ, что исправно платят налоги. В ответ чиновница согласилась, что бюджет страны действительно пополняется за счёт налогов. 

Позже Юденич попыталась оправдаться, разместив пост в соцсети Facebook. По её словам, скандальную фразу вырвали из контекста.

«Этот пост посвящен исключительно разрешению того.... эмм мягко скажем недоразумения, которое возникло из-за того, что некий пользователь ФБ выдернул мою фразу из контекста, исказив смысл сказанного», - написала чиновница.

Ранее News.ru писал о том, что начальник управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова сравнила желание молодых учителей получать достойную зарплату с потребностью иметь дорогой автомобиль Mercedes. Позже она пояснила свои слова тем, что такое мнение у неё сформировалось исключительно на собственном опыте.


#Московскаяобласть #россия #скандалы #чиновница
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