Чиновница «матерям деньги не нужны» получает миллионы

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Елена Писарева

Назван доход чиновницы Елена Писаревой, заявившей, что матерям после 30 лет не нужны деньги. Спикер Новгородской областной думы заработала за 2017 год два миллиона 145 тысяч рублей, сказано на официальном сайте учреждения.

У чиновницы есть квартира площадью 84 квадратных метра.

23 января депутаты регионального парламента приняли закон о выплате 100 тысяч рублей на рождение первенца. Сумму можно потратить на кредит или покупку жилья. Однако средства положены только тем, кто родил первого ребенка до 29 лет включительно. Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, «никакие деньги уже не нужны», и «малыш, которого они будут любить», важнее.

За этими словами последовала бурная реакция в социальных сетях. После этого чиновница заявила, что её фразу вырвали из контекста.

Ранее News.ru писал, что депутата думы города Асбест в Свердловской области от «Единой России» оштрафовали за публичное оскорбление коллеги на заседании представительного органа власти.