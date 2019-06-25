Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина потрясла аудиторию местного телеканала «Абакан 24» свежей трактовкой нашего литературного наследия. Говоря в эфире об удачной школьной постановке классической пьесы «Горя от ума» в городке Сорка, приписала её авторство Александру Радищеву. Нет, кроме шуток. У власти в республике сейчас молодой коммунист Валентин Коновалов. А для наследников ещё советской трактовки истории что Грибоедов, что Радищев проходили как ниспровергатели нравов царизма. Выходит, что один прогрессивный автор, что другой. Что им делить?

Оговорку министра объяснили её простой человеческой усталостью. Александру Грибоедову вообще удивительно везёт на невнимательных потомков. Вот и яркий депутат Наталья Поклонская приписала цитату из его пьесы «Служить бы рад, прислуживаться тошно» другому великому Александру — Суворову. Нет, Александр Васильевич действительно вошёл в историю как автор многих бессмертных афоризмов, но вряд ли ему пристало делить славу с драматургом.

Вот тот же Радищев, как известно, описывал свое путешествие из Санкт-Петербурга в Москву, но описывал в конце восемнадцатого просвещенного века. А вот бывший губернатор Орловской области, колоритный политик Вадим Потомский был уверен, что сын Ивана Грозного заболел и умер, когда как раз ехал из белокаменной в Петербург. Видимо, в его понимании Иван Васильевич значительно опередил в градостроительстве Петра Алексеевича.

Езда в России — вообще предмет самого свободного цитирования. Особенно везёт фразе, что «у нас две беды — дураки и дороги». Генерал-губернатор Александр Лебедь приписал её авторство Николаю Гоголю. Его поправили, что, мол, зачем отнимать лавры у Салтыкова-Щедрина. Но и у главного нашего сатирика её не нашли. Равно как и у Пушкина. Хотя наше всё и писал: «Пока у нас дороги плохи...». В конце концов, пришли к заключению, что основа афоризма принадлежит Николаю Первому. Классиков вроде бы у нас временно оставили в покое.

В последнее время свирепствуют по этой части в основном наши украинские соседи. То Янукович назовет Антона Павловича Чехова «великим украинским поэтом», то Ющенко сообщит, что Чайковский — замаскированный украинец по имени Чайка. То назовут великим украинцем конструктора Сикорского — этнического поляка по происхождению и русского патриота по убеждениям.

У нас же и императорам нет покоя. Глава крымского правительства Сергей Аксёнов уверял собравшихся, что Николай Второй заигрался в демократию и по наущению своего окружения продал Аляску. Не ясно, почему не возмутилась та же Поклонская. Не защитила своего кумира от последствий просчёта его деда — Александра Второго.

Сергей Аксенов Фото: Kremlin Pool/Russia Look/Global Look Press

Немало оригинального внёс в копилку свежих трактовок и Борис Грызлов, который приписал фразу «И всё-таки она вертится» Николаю Копернику, оставив за бортом истории Галилео Галилея. К тому же Грызлов перепутал Коперника с Джордано Бруно, поскольку сожгли на костре именно итальянца. А Коперник умер в своей постели.

Впрочем, большой объём информации и технические новшества иногда просто довлеют над политиками, поэтому, видимо, Владимир Жириновский, говоря об убийстве Арсена Павлова, известного под позывным «Моторола», заявил, что Киев ещё ответит за гибель «Самсунга».

В конце концов, политики тоже люди, и ничего человеческое, включая усталость и рассеянность, им не чуждо. Потому можно простить, когда Елена Мизулина с трибуны путает «инцест» с «инсайдом», а Сергей Миронов стрит-арт с артритом. Кто сам без греха...