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Российский ледокол предложили вморозить в Арктике

Капитан Драницын Mike Dunn, NC State Museum of Natural Sciences/commons.wikimedia.org

Капитан Драницын

общество [ версия для печати ]

Российский полярник и океанолог Артур Чилингаров предложил вморозить в Арктике ледокол «Капитан Драницын» для более успешного изучения северного района Земли.

Проект учёного рассчитан на год. Такие же планы есть и у европейского научного сообщества. Зарубежные партнёры собираются добровольно сковать ледяной толщей одно из своих исследовательских судов. Экспедиция может начаться в декабре 2019 года, пишет РИА Новости.

«Мы хотим, если решение о финансировании будет принято — я говорил с председателем правительства (Дмитрием) Медведевым, интерес есть, — активно участвовать в арктической составляющей, связанной с изучением Северного Ледовитого океана. Я надеюсь, что решение будет принято. Готовьте команду», — заявил Чилингаров.

В декабре 2018-го стартовало возведение самодвижущейся платформы для изучения Северного Ледовитого океана.

Ранее News.ru сообщал об увеличении темпов строительства исследовательских судов в России. «Балтийский завод» спустит на воду пять ледоколов вместо трёх. Мощность реакторов составит около 60 мегаватт.


#ледокол #арктика
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