Российский ледокол предложили вморозить в Арктике

https://news.ru/storage/news/343feb036fa606e86d49700f07261673/32e93e41-f732-48bc-9ef5-9ffd53bcebdb_850.jpg Mike Dunn, NC State Museum of Natural Sciences/commons.wikimedia.org

Капитан Драницын

Российский полярник и океанолог Артур Чилингаров предложил вморозить в Арктике ледокол «Капитан Драницын» для более успешного изучения северного района Земли.

Проект учёного рассчитан на год. Такие же планы есть и у европейского научного сообщества. Зарубежные партнёры собираются добровольно сковать ледяной толщей одно из своих исследовательских судов. Экспедиция может начаться в декабре 2019 года, пишет РИА Новости.

«Мы хотим, если решение о финансировании будет принято — я говорил с председателем правительства (Дмитрием) Медведевым, интерес есть, — активно участвовать в арктической составляющей, связанной с изучением Северного Ледовитого океана. Я надеюсь, что решение будет принято. Готовьте команду», — заявил Чилингаров.

В декабре 2018-го стартовало возведение самодвижущейся платформы для изучения Северного Ледовитого океана.

Ранее News.ru сообщал об увеличении темпов строительства исследовательских судов в России. «Балтийский завод» спустит на воду пять ледоколов вместо трёх. Мощность реакторов составит около 60 мегаватт.