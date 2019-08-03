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Шесть сотрудников СМИ задержали во время несогласованной акции в центре столицы, сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв. По его словам, всех задержанных практически сразу отпустили.

Он рассказал, что союз мониторит ситуацию и поддерживает связь с центральным аппаратом МВД. Если возникнет какая-то сложная ситуация с журналистом, то мы обязательно свяжемся с полицией и будем разбираться, —...