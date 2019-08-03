https://static.news.ru/photo/1710b456-b5f5-11e9-bcf8-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Полиция задержала четырёх несовершеннолетних в ходе несогласованной акции в Москве. Об этом сообщил детский омбудсмен Евгений Бунимович.
Мне передали, что в одном автозаке четверо несовершеннолетних, но у меня пока нет информации, куда их повезли. Когда пойму, где они, буду разбираться. Их задержали на Пушкинской, — цитирует его РИА Новости.
Ранее в Сети появилось видео задержания нескольких участников несанционированного митинга. На кадрах видно, что силовики применяют к гражданам силу по отношению к двум мужчинам. Одного из них остановили, когда он пытался развернуть флаг России. Ещё один, по некоторым данным, просто проезжал мимо на велосипеде, писал News.ru.