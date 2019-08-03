Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Полиция задержала четырёх несовершеннолетних в ходе несогласованной акции в Москве. Об этом сообщил детский омбудсмен Евгений Бунимович.

Мне передали, что в одном автозаке четверо несовершеннолетних, но у меня пока нет информации, куда их повезли. Когда пойму, где они, буду разбираться. Их задержали на Пушкинской, — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Сети появилось видео задержания нескольких участников несанционированного митинга. На кадрах видно, что силовики применяют к гражданам силу по отношению к двум мужчинам. Одного из них остановили, когда он пытался развернуть флаг России. Ещё один, по некоторым данным, просто проезжал мимо на велосипеде, писал News.ru.

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