https://static.news.ru/photo/c712fa84-b5b5-11e9-bd56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Около четырёх тысяч волонтёров с ранцевыми огнетушителями выходят в горящий сибирский лес, чтобы не подпустить огонь к жилью.

Помимо добровольцев, в тушении пожаров задействовано 864 человека из специальных служб и 169 единиц техники. Также привлечена авиация МЧС России: два самолёта-амфибии Бе-200 ЧС и два вертолёта Ми-8 и Ми-26 и ещё 554 единицы различной техники, сообщает главк МЧС по Иркутской области.

Два самолёта Бе-200 ЧС за 17 сбросов слили 170 тонн воды в Байкало-Ленском заповеднике в Качугском районе, что позволило снизить интенсивность горения, ликвидировать один пожар и потушить тысячу метров кромки другого.

Как писал News.ru ранее, Счётная палата оценила ущерб, причинённый стране лесными пожарами в первом полугодии 2019 года. По данным ведомства, он составил 2,4 млрд рублей.