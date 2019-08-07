Эксперты института имени Бурназяна ФМБА России рассказали, чего стоит опасаться туристам, которые решились посетить чернобыльскую зону отчуждения. Повышенная радиация — не главный риск для людей, а вот полуразрушенные здания и пустые шахты лифтов представляют опасность. Эксперты считают, что украинские власти должны создать регулирующий документ, который установит единые для всех правила посещения зоны. Пока его нет, посетителям зоны нужно быть максимально осторожными.

После показа американского сериала «Чернобыль» поток туристов в зону отчуждения увеличился на 40%. Также этому способствовало то, что президент Украины Владимир Зеленский в июле подписал указ, который предполагает создание в чернобыльской зоне отчуждения зелёного коридора для туристов и снятие запрета на фото- и видеосъёмку.

Организованных туров в зону отчуждения из России пока нет. Зато несколько украинских операторов ежедневно отправляют туда автобусы с любителями необычного отдыха. Например, однодневный тур в Чернобыль и Припять обойдётся в 2690 гривен (6854 рубля). В программу входит посещение 25 мест чернобыльской зоны. Каждому участнику выдают дозиметр.

Если мы будем убеждать сейчас вас, что там очень опасно и заходить туда нельзя, то сейчас уже это будет воспринято как фальшивое лицемерие. Мы проработали в этой зоне в 1986 году многие недели, остались живы, как видите. После посещения зоны отчуждения с человеком не будет ничего. Владимир Клочков главный научный сотрудник отдела радиационной безопасности персонала центра имени Бурназяна

Заместитель генерального директора по науке и биомедицинским технологиям центра имени Бурназяна ФМБА России Наталия Шандала подчеркнула, что в последние годы мощность гамма-излучения в зоне отчуждения возвращается к норме. За время дневной экскурсии туристы получат максимальную дозу облучения примерно 200 микрорентген в час. Она сопоставима с дозой радиации во время флюорографии или перелёта из Москвы во Владивосток.

Вид на Припять Okla Michal/Global Look Press

Правда, эксперты предупреждают, что есть определённые участки, где радиация до сих пор может оставаться достаточно высокой. Туда заходить туристам не стоит, особенно без дозиметра.

Это склады техники: автомобилей, вертолётов, кранов, которые там работали. Всё это было очень грязное 33 года назад. Сейчас, конечно, почище, но всё равно лезть к этим машинам не стоит, — говорит Владимир Клочков.

Он отметил, что гораздо большую опасность для человека представляют нерадиационные факторы: здания и конструкции, которые простояли без контроля и ухода более 30 лет. По этой же причине не стоит употреблять во время экскурсии в зону отчуждения алкоголь.

Врачи говорят: алкогольные напитки, особенно красное вино, способствуют выводу радиоактивных веществ из организма. По этой причине ликвидаторам по окончании смены и выходу из зоны выдавали порцию вина или пива, об этом рассказал News.ru один из ликвидаторов аварии, президент союза «Чернобыль России» Вячеслав Гришин. Такая практика действовала короткое время.

Опасный объект и алкоголь — несовместимые вещи. Это была чрезвычайная ситуация, которая в принципе по своему нормативно-правовому характеру запрещает употребление спиртного. Кто-то из ликвидаторов пытался покупать самогон в населённых пунктах рядом с зоной отчуждения. Но это пресекалось, а нарушителей быстро комиссовали. Вячеслав Гришин один из ликвидаторов аварии, президент союза «Чернобыль России»

«Сухой закон» в зоне отчуждения нужен и на сегодняшний день, считает Владимир Клочков. Главная причина — выпивший человек перестаёт критически оценивать ситуацию и может попасть в беду. Например, провалиться в шахту лифта или уронить на себя тяжёлую конструкцию.

С тех пор, как случилась страшная катастрофа, множество людей стремились попасть в зону отчуждения. Особенно большой поток хлынул после того, как в 2002-м вышел доклад ООН, согласно которому в большинстве мест зоны отчуждения отныне можно было находиться без особого вреда для организма. Но уже в июне 2011-го доступ туристов снова был закрыт. В качестве одной из причин прекращения экскурсий чиновники называли то, что вырученные от туристов деньги не тратились на оказание помощи пострадавшему району.

Заброшенный дом в зоне отчуждения Okla Michal/Global Look Press

Всё это время в чернобыльскую зону отчуждения продолжался нелегальный поток туристов. Так, в 2007 году в связи с незаконным пребыванием на территории зоны на нарушителей составлено 300 протоколов. В 2008 году правоохранительными органами было зафиксировано 288 нелегальных проникновений в зону отчуждения ЧАЭС. Люди проявляли чудеса изобретательности, пытаясь попасть на огороженную территорию.

Как рассказал в беседе с News.ru один из ликвидаторов аварии, президент союза «Чернобыль России» Вячеслав Гришин, уже через несколько лет после катастрофы зона отчуждения была открыта в дни праздников — Пасхи, родительского дня, Троицы, Дня Победы. Это было сделано для людей, которые хотели посетить могилы своих близких, в том числе и братские. Но вместе с родственниками усопших в зону отчуждения проникало много посторонних людей, которые хотели изучить интересные места. Такая практика существует до сих пор.

Эксперт отметил, что чаще всего в запрещённую зону приезжают на собственных автомобилях и пролазят в дырки, которые образовались в заборах. Не все приходят в зону отчуждения с познавательными целями. Остаётся достаточно большой процент людей, которые ищут, чем бы поживиться на заброшенной территории.