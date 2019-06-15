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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообещал жителям села Чемодановка благоустроить их район, где все силовики занимаются выяснением обстоятельств произошедшей 13 июня массовой драки.

Идут следственные действия, — заявил чиновник. Белозерцев подчеркнул, что сформированы специальные рабочие группы, которые выяснят все детали произошедшего между сельчанами во время драки. Кроме того, он пообещал решить все вопросы,...