Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на встрече с жителями села Чемодановка рассказал о принятых мерах по урегулированию ситуации, сложившейся в результате произошедшего в населённом пункте конфликта.
По словам руководителя региона, специально созданными рабочими группами будут проведены проверки соблюдения закона как жителями села, так и сотрудниками правоохранительных органов.
Возбуждены уголовные дела. Идут следственные действия. Там, где есть нарушения закона, мы будем жёстко принимать меры, — цитирует губернатора его пресс-служба.
Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообещал селянам провести в Чемодановке благоустройство, писал News.ru.