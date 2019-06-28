https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что его фирменным блюдом являются бараньи ребрышки с овощами в казане.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1». Чемезов также поделился рецептом приготовления коронного блюда.

Я в казане ребрышки бараньи (готовлю), там их вначале обжарить, потом капусты добавить свежей, обжарить с капустой, потом с луком, потом с картошкой, это все перемешивается, очень вкусно, — сказал он.

Кроме того Чемезов рассказал об охоте. По его словам, последний раз на охоту он ездил в Ярославскую область. Всю свою добычу он обычно отдаёт штатным поварам «Ростеха», которые готовят из неё различные блюда.

Ранее News.ru писал о том, что глава госкорпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России» Сергей Чемезов предпочитает пользоваться смартфонами от Samsung.