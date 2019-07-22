https://static.news.ru/photo/2b7d09d0-ac77-11e9-9842-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что более 25% от всей продаваемой в России питьевой воды — фальсификат.
Процент фальсификата составляет от 25 до 30%, это в среднем по России, а в некоторых регионах и до 80%, — цитирует РИА Новости Чемезова.
Решить эту проблему, по его мнению, сможет маркировка воды.
Как писал News.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что специалисты 28 научно-исследовательских институтов проводят работу по гармонизации показателей безопасности и качества питьевой воды. Она добавила, что первому нормативу уже более 120 лет, поэтому необходимо провести работу по модернизации данных показателей.