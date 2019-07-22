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Барнаульский суд назначил компенсацию в размере 100 тысяч рублей Марии Мотузной, осуждённой за посты в соцсетях. Её дело было закрыто по реабилитирующим основаниям.

Учитывая, что тем, кто сидел в СИЗО, например, выплачивали максимум 50 тыс. рублей — это победа! — написала Мотузная в Twitter. 24-летнюю студентку в 2018 году обвинили в оскорблении религиозных...