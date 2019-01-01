Губернатор поблагодарил южноуральцев после ЧП

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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский (справа) отвечает на вопросы журналистов на месте обрушения одного из подъездов жилого дома на проспекте Карла Маркса, 164, в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поблагодарил южноуральцев, которые после взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске проявили свои лучшие качества.

«Вы несли продукты, теплую одежду, предлагали свое жилье под временное размещение. В короткие сроки было собрано все необходимое, в несколько раз больше, чем требуется. Хочу сказать вам огромное спасибо», — сказал Дубровский в видеообращении.

Отдельные слова благодарности он выразил спасателям, медикам и «всем тем, кто обеспечивает проведение работ».

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился подъезд с первого по десятый этаж. Повреждено 48 квартир, в которых проживали 120 человек.

Как сообщал News.ru, ранее на совещании, которое провел президент Владимир Путин в подвижном штабе МЧС, Дубровский заявил, что традиционная выплата погибшим в регионе составляет 100 тысяч рублей, пострадавшим — 50 тысяч рублей. Глава Челябинской области отметил, что вероятнее всего, эта сумма будет повышена.