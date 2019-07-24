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Пешеходный фонтан в Хабаровске, купание в котором стало причиной массового заражения детей, закрыт на дезинфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. По данным службы, в воде из фонтана обнаружен норовирус.

В ходе лабораторных исследований из материала заболевших детей выделен норовирус. Аналогичный вирус выделен при лабораторных исследованиях воды из фонтана. Управлением вынесено постановление о приостановке деятельности пешеходного фонтана для проведения дезинфекционных...