Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Челябинской области на 20% решили увеличить стоимость патента для трудовых мигрантов. Это должно принести дополнительно 150 млн рублей в доход бюджета, уменьшить количество гастарбайтеров и снизить уровень безработицы.

Сейчас в регионе по патентам работает 111 тыс. человек. Мы регулируем это число с помощью стоимости патента. Сейчас она составляет 4,1 тыс. рублей, бюджет получает 450 млн рублей. В случае увеличения стоимости патента до 5 тыс. рублей, мы сможем получить почти 600 млн рублей,цитирует Ura.ru начальника Главного управления по труду и занятости населения в регионе Владислава Смирнова.

Как писал News.ru, количество мигрантов, приехавших в Россию в начале 2019 года, обновило 10-летний максимум. В январе—апреле в страну прибыли 218,6 тыс. мигрантов, прирост составил 98 тыс. человек. Специалисты называют такую динамику миграционного прироста аномальной. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она составила 42%.

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