https://static.news.ru/photo/1f98ca1e-ade4-11e9-b8e9-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
В Челябинской области на 20% решили увеличить стоимость патента для трудовых мигрантов. Это должно принести дополнительно 150 млн рублей в доход бюджета, уменьшить количество гастарбайтеров и снизить уровень безработицы.
Сейчас в регионе по патентам работает 111 тыс. человек. Мы регулируем это число с помощью стоимости патента. Сейчас она составляет 4,1 тыс. рублей, бюджет получает 450 млн рублей. В случае увеличения стоимости патента до 5 тыс. рублей, мы сможем получить почти 600 млн рублей, — цитирует Ura.ru начальника Главного управления по труду и занятости населения в регионе Владислава Смирнова.
Как писал News.ru, количество мигрантов, приехавших в Россию в начале 2019 года, обновило 10-летний максимум. В январе—апреле в страну прибыли 218,6 тыс. мигрантов, прирост составил 98 тыс. человек. Специалисты называют такую динамику миграционного прироста аномальной. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она составила 42%.