Челябинские власти отчитались о выплатах пострадавшим

https://news.ru/storage/news/f86cbe37a35e825af0871eae0d9d8f3a/21105b9c-3910-4351-8f40-93a4791351a1_850.jpg Магнитогорск/vk.com

Около 6,6 млн рублей поступило на счёт для помощи семьям погибших и пострадавшим при взрыве газа в многоквартирном доме в Магнитогорске, заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

«6 млн 600 тыс. рублей сейчас у нас, и мы будем отчитываться обо всех расходах с этого счёта, отчёт будет публичный», — цитирует ТАСС главу региона.

Взрыв в жилом здании по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж.

Ранее News.ru писал, что изначально власти планировали выплатить родственникам погибших из регионального бюджета по 100 тысяч рублей, а пострадавшим — по 50 тысяч рублей. Позже Дубровский заявил, что выплаты могут быть увеличены. Кроме того, жителям разрушенного подъезда положены новые квартиры.