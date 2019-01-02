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Челябинские власти отчитались о выплатах пострадавшим

Магнитогорск/vk.com

общество [ версия для печати ]

Около 6,6 млн рублей поступило на счёт для помощи семьям погибших и пострадавшим при взрыве газа в многоквартирном доме в Магнитогорске, заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

«6 млн 600 тыс. рублей сейчас у нас, и мы будем отчитываться обо всех расходах с этого счёта, отчёт будет публичный», — цитирует ТАСС главу региона.

Взрыв в жилом здании по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж.

Ранее News.ru писал, что изначально власти планировали выплатить родственникам погибших из регионального бюджета по 100 тысяч рублей, а пострадавшим — по 50 тысяч рублей. Позже Дубровский заявил, что выплаты могут быть увеличены. Кроме того, жителям разрушенного подъезда положены новые квартиры.


#ЧП #магнитогорск
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