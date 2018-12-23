Школьные занятия в Челябинской области могут отменить

https://news.ru/storage/news/104764b87f22b319777e7fbe6fdfbd78/7e22b824-bc17-475b-8856-2573326ab06c_850.jpg Vladimir Melnikov/Global Look Press

Синоптики прогнозируют на территории Челябинской области сильные заморозки. Из-за похолодания местные власти могут отменить занятия в школах.

Столбики термометров покажут до -19 градусов днём и до -28 по Цельсию ночью, сообщает «Южноуральская панорама». Прогнозируются порывы ветра до 13 м/с. Такая погода сохранится до 26 декабря. Есть вероятность, что ученики начальных классов проведут три дня дома — с 24 по 26 декабря — из-за сильного мороза.

По утверждённым в регионе правилам, уроки отменяются при -25 и слабом ветре или при 25−27 градусах мороза. Окончательное решение руководство области примет 24 декабря.

Ранее News.ru сообщал о необычной погоде в столичном регионе на Новый год. Температура остановится в пределах -10 по Цельсию. В первые дни 2019-го термометры покажут от −3 до −12 градусов.