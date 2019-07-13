https://static.news.ru/photo/a9d37256-a64b-11e9-96e6-fa163e074e61_1024.jpg Джамбулат Умаров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр по национальной политике Чечни Джамбулат Умаров отреагировал на сообщение о вывезенной из женского кризисного центра «Китеж» девушке, которую родители насильственным путём забрали к жениху. По его словам, информация является домыслом.

Он отметил, что в регионе нет насилия, тем более в отношении девушек.

Чеченская Республика не приемлет средневековых проявлений. Насильно у нас женщин замуж не выдают, — заявил он.

Министр также добавил, что обязательно разберётся в сложившейся ситуации, сообщает радиостанция « Говорит Москва ».

Ранее News.ru писал, что семья из Москвы насильно увезла свою 20-летнюю дочь в Чечню, чтобы выдать замуж. Информацию об этом предоставила активистка Дарья Серенко.