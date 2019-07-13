Министр по национальной политике Чечни Джамбулат Умаров отреагировал на сообщение о вывезенной из женского кризисного центра «Китеж» девушке, которую родители насильственным путём забрали к жениху. По его словам, информация является домыслом.
Он отметил, что в регионе нет насилия, тем более в отношении девушек.
Чеченская Республика не приемлет средневековых проявлений. Насильно у нас женщин замуж не выдают, — заявил он.
Министр также добавил, что обязательно разберётся в сложившейся ситуации, сообщает радиостанция «
Ранее News.ru писал, что семья из Москвы насильно увезла свою 20-летнюю дочь в Чечню, чтобы выдать замуж. Информацию об этом предоставила активистка Дарья Серенко.