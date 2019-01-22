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Чечня объяснила списание долгов исторической справедливостью

pixabay.com

общество [ версия для печати ]

Министр национальной политики Чечни Джамбулат Умаров объяснил списание долгов жителей республики за газ спецификой региона.

По его словам, чеченцы не имеют «суперправ», а просто ратуют за справедливость.

Умаров подчеркнул, что республика не пользовалась газом «вплоть до полного окончания боевых действий и несколькими годами позже».

«Чеченский народ не должен платить за тот газ, который поступал или не поступал — непонятно вообще», — заявил политик в эфире радиостанции «Говорит Москва», говоря о задолженности, которая якобы образовалась в течение боевых действий в регионе.

Суд Грозного обязал местное отделение «Газпрома» списать задолженность жителей за газ, объяснив это тем, что из-за истечения сроков давности она стала «безнадёжной к взысканию». Просьбу о списании долгов местных жителей в правоохранительные органы также направили Самарская, Саратовская области, Башкирия и Чувашия.

Ранее News.ru писал о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль ещё не сформировал позицию относительно просьбы ряда регионов списать газовые долги жителей.


#чечня #долги
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