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Депутат оценил шансы на списание долгов за газ в Чечне

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Шансы на то, что решение районного суда Грозного о списании 9 млн рублей долгов населения за газ перед «Газпромом» вступит в силу, крайне малы, уверен член комитета по транспорту и строительству Госдумы Дмитрий Ионин. Он отметил, что в случае успеха сам подготовит подобное обращение в прокуратуру Свердловской области.

Депутат заявил, что прецедент в Чечне — крайне интересный, однако, скорее всего, он не устоит на апелляции или в Верховном суде. «Газпром» планирует обжаловать решение суда.

«Но если вдруг все эти судебные инстанции пройдут и решение устоит, то я, как депутат от Свердловской области, первый побегу к прокурору области с тем, чтобы они подавали соответствующие иски по долгам Свердловской области, потому что по конституции у нас все субъекты равны, у нас единое правовое пространство», — приводит слова парламентария РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что каждый работающий житель Чечни должен ежемесячно предоставлять руководству справки о своевременной оплате жилищно-коммунальных услуг. Таких жёстких требований нет ни в одном другом российском субъекте, рассказала жительница республики Милена Исаева, назвав историю со списанием чеченцам долгов за газ «фейками».


#ГАЗ #ДЕПУТАТ #чечня #долги
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