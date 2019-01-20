Депутат оценил шансы на списание долгов за газ в Чечне

https://news.ru/storage/news/8c09f10bb722ace98cadff73b6b5f825/f8aecb20-3c6a-4e0a-811d-b0135b155b66_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Шансы на то, что решение районного суда Грозного о списании 9 млн рублей долгов населения за газ перед «Газпромом» вступит в силу, крайне малы, уверен член комитета по транспорту и строительству Госдумы Дмитрий Ионин. Он отметил, что в случае успеха сам подготовит подобное обращение в прокуратуру Свердловской области.

Депутат заявил, что прецедент в Чечне — крайне интересный, однако, скорее всего, он не устоит на апелляции или в Верховном суде. «Газпром» планирует обжаловать решение суда.

«Но если вдруг все эти судебные инстанции пройдут и решение устоит, то я, как депутат от Свердловской области, первый побегу к прокурору области с тем, чтобы они подавали соответствующие иски по долгам Свердловской области, потому что по конституции у нас все субъекты равны, у нас единое правовое пространство», — приводит слова парламентария РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что каждый работающий житель Чечни должен ежемесячно предоставлять руководству справки о своевременной оплате жилищно-коммунальных услуг. Таких жёстких требований нет ни в одном другом российском субъекте, рассказала жительница республики Милена Исаева, назвав историю со списанием чеченцам долгов за газ «фейками».