https://static.news.ru/photo/3add8b92-b2d1-11e9-b4c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

16-летний житель Чеченской Республики Магомед Ахматов в эфире местного телеканала принёс извинения за сообщения с критикой региональной власти в социальных сетях. Сквозь слёзы он просил прощения у местного населения за свои слова.

46-минутный сюжет вышел на телеканале « Грозный ». В нём записи подростка назвали экстремистскими.

Мало кто поверил бы, что смелый правоборец в жизни выглядит вот так, — сказал репортёр за кадром.

В этот момент на экране был показан плачущий ребёнок. Он рассказал, что поверил обману жителей Европы и Сирии и писал о том, чего на самом деле нет.

После этого муфтий региона Салах Межиев отругал подростка. В руках у него была папка с распечатанными комментариями. Мать и дядя провинившегося признали, что не уследили за Ахматовым.

Как писал News.ru, Министерство культуры Чечни разыскивает в Интернете «псевдоартистов». В ведомстве недовольны тем, как они представляют культуру республики в социальных сетях. На передовой борьбы за нравственные ценности лично глава Минкультуры Хож-Бауди Дааев. Он готов проводить разъяснительную работу едва ли не с каждым исполнителем.