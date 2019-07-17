Рахим Куриев Фото: instagram.com/rakhim_kuriyev/

Шестилетний житель Чечни Рахим Куриев установил два новых всероссийских рекорда в отжиманиях от пола.

Мальчик за два часа отжался 4183 раза, что стало самым большим подобным показателем среди детей мужского пола возраста шести лет, передаёт ЧГТРК «Грозный». Кроме того, он сделал за один подход 4618 повторений, таким образом установив ещё один рекорд в своей возрастной группе.

Происходящее зафиксировал главред Книги рекордов России Станислав Коненко.

Ранее News.ru писал, что российский путешественник Фёдор Конюхов на встрече с жителями Севастополя сообщил о своём плане три раза обогнуть земной шар на яхте-гиганте. В течение путешествия он хочет побить девять мировых рекордов.

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