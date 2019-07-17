Шестилетний житель Чечни Рахим Куриев установил два новых всероссийских рекорда в отжиманиях от пола.
Мальчик за два часа отжался 4183 раза, что стало самым большим подобным показателем среди детей мужского пола возраста шести лет, передаёт ЧГТРК «
Происходящее зафиксировал главред Книги рекордов России Станислав Коненко.
Ранее News.ru писал, что российский путешественник Фёдор Конюхов на встрече с жителями Севастополя сообщил о своём плане три раза обогнуть земной шар на яхте-гиганте. В течение путешествия он хочет побить девять мировых рекордов.