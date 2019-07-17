https://static.news.ru/photo/df003100-a8a6-11e9-9e7f-fa163e074e61_1024.jpg Рахим Куриев Фото: instagram.com/rakhim_kuriyev/

Шестилетний житель Чечни Рахим Куриев установил два новых всероссийских рекорда в отжиманиях от пола.

Мальчик за два часа отжался 4183 раза, что стало самым большим подобным показателем среди детей мужского пола возраста шести лет, передаёт ЧГТРК « Грозный ». Кроме того, он сделал за один подход 4618 повторений, таким образом установив ещё один рекорд в своей возрастной группе.

Происходящее зафиксировал главред Книги рекордов России Станислав Коненко.

Ранее News.ru писал, что российский путешественник Фёдор Конюхов на встрече с жителями Севастополя сообщил о своём плане три раза обогнуть земной шар на яхте-гиганте. В течение путешествия он хочет побить девять мировых рекордов.