https://static.news.ru/photo/0711a004-adb4-11e9-b814-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Госдуме предложили разрешить частным и ведомственным клиникам проводить вакцинацию населения. Обращение с таким содержанием главе Минздрава Веронике Скворцовой направил депутат Борис Менделевич.

Парламентарий пояснил, что согласно действующему законодательству, частные клиники, работающие в рамках программ Обязательного медстрахования, не получают вакцины. Соответственно, прикреплённое к ним население не прививаются, уточняет РИА Новости .

По словам Менделевича, это противоречит реализации госгарантий в сфере иммунизации граждан, а также ограничивает доступ населения к получению качественных медицинских услуг. Предлагаемые изменения в законодательстве повысят доступность вакцинации для населения, считает депутат.

Ранее News.ru писал о том, что руководитель Роспотребнадзора Анна Попова выступила с идеей создания календаря прививок для граждан старшего возраста. Цель инициативы — обеспечить рост средней продолжительности жизни.