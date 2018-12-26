USD  68.7448 EUR  78.4309
GOLD1,278 $   Brent52.30 $ Bitcoin3,749.60 $
МОСКВА-9°C19:14
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Частные компании получили доступ к «Почте России»

Marsel Badykshin/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Частные службы экспресс-доставки смогут пользоваться «Почтой России». Такие фирмы получили доступ к инфраструктуре почтового оператора РФ для пересылки отправлений своих клиентов.

Правила сотрудничества утвердило правительство РФ, сказано на портале правовой информации.

Согласно документу, «Почта России» и частная компания должны будут заключить договор, прописать список объектов сети, где будет предоставляться доступ к услугам межоператорского обмена, а также перечень услуг, их объём, состав, сроки, условия и порядок доставки. Речь идёт как о почтовых отправлениях, так и о корреспонденции.

Цены установит «Почта России», а контролировать исполнение правил будет Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

Доступ к услугам межоператорского обмена могут приостановить в двух случаях: при возникновении долга по оплате или несоответствии письменной корреспонденции требованиям законодательства РФ. На устранение нарушений есть три месяца для разблокировки, иначе «Почта России» сможет разорвать договор в одностороннем порядке.

Ранее News.ru писал, что ВТБ начнёт выдавать ипотеку через Почта Банк.


#правила #доставка #ПОЧТАРОССИИ
самое читаемое
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества

читайте также
общество 11:58, 11 декабря 2018
«Почта России» выпустила марку с Солженицыным
в мире 22:48, 29 ноября 2018
Почтальонов арестовали за доставку кокаина в США
экономика 09:45, 27 ноября 2018
Почта Банк рассказал о сроках продаж «народных» облигаций
Лента новостей
общество 19:10
Число унылых и разочарованных россиян возросло к Новому году
в мире 19:07
Россия против вмешательств в престолонаследие Саудовской Аравии
общество 19:06
Студентка показала дочери работу патологоанатома
экономика 19:04
Нефть прибавляет в цене после сильного падения
спорт 18:54
Российские лыжники попались на допинге
Другие новости
общество 19:10
Число унылых и разочарованных россиян возросло к Новому году
общество 19:06
Студентка показала дочери работу патологоанатома
общество 18:53
МВД предложило изменить содержание паспортов РФ
общество 18:41
Родившийся в метро Петербурга ребёнок обрёл семью
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top