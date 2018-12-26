Частные компании получили доступ к «Почте России»

https://news.ru/storage/news/272adf82a015289b173fb20e93a0cfd5/9990e2f8-7232-4d10-91c6-4627c79a5149_850.jpg Marsel Badykshin/Global Look Press

Частные службы экспресс-доставки смогут пользоваться «Почтой России». Такие фирмы получили доступ к инфраструктуре почтового оператора РФ для пересылки отправлений своих клиентов.

Правила сотрудничества утвердило правительство РФ, сказано на портале правовой информации.

Согласно документу, «Почта России» и частная компания должны будут заключить договор, прописать список объектов сети, где будет предоставляться доступ к услугам межоператорского обмена, а также перечень услуг, их объём, состав, сроки, условия и порядок доставки. Речь идёт как о почтовых отправлениях, так и о корреспонденции.

Цены установит «Почта России», а контролировать исполнение правил будет Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

Доступ к услугам межоператорского обмена могут приостановить в двух случаях: при возникновении долга по оплате или несоответствии письменной корреспонденции требованиям законодательства РФ. На устранение нарушений есть три месяца для разблокировки, иначе «Почта России» сможет разорвать договор в одностороннем порядке.

Ранее News.ru писал, что ВТБ начнёт выдавать ипотеку через Почта Банк.