Частникам на Дальнем Востоке хотят разрешить добычу золота

https://news.ru/storage/news/d3464affe6917f807bcca4e5a46f36f7/fabf04d6-2e86-459c-bfef-b6d0bfcd044f_850.jpg Serguei Fomine/Global Look Press

Распространить патентную систему на добычу золота частными лицами предложил заместитель руководителя фракции «Единой России» в Законодательной думе Хабаровского края Владимир Иванов. По его мнению, такая мера позволит легализовать этот вид деятельности и вывести из тени в экономику РФ десятки, а то и сотни миллиардов рублей.

Налоговые отчисления от них пополнили бы региональные бюджеты, уверен депутат.

Он уточнил, что нелегальная добыча составляет примерно 10% от всего объёма золотодобычи.

«По оценкам экспертов, всего в России ежегодно нелегальная добыча золота охватывает не менее 15−20 тонн, а возможно, и больше», — сказал Иванов «Интерфаксу».

Парламентарий также отметил, что в случае легализации «люди будут делать пенсионные выплаты, налоговые отчисления в бюджет».

По его словам, «есть вариации по системе контроля над налогообложением, по разрешению использования тех или иных средств добычи, по лимитам добычи».

Иванов сообщил, что среди прочих существует идея разрешить частным предпринимателям заниматься добычей там, где запасы золота небольшие и где промышленные масштабы нецелесообразны экономически.

Ранее, как сообщал News.ru, Россия одобрила соглашение с правительством КНР о сотрудничестве в разработке Ключевского золоторудного месторождения в Забайкальском крае. Инвестиции увеличат золотодобычу в регионе на 40%.