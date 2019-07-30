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Специалисты назвали страны, которые чаще всего создают проблемы российским туристам, путешествующим самолётами. По данным компании, отстаивающей права авиапассажиров по всему миру, больше всего отменяют и задерживают рейсы в Китае.

За период с 31 марта по 15 июня 2019 года более 135 000 рейсов вылетели из аэропортов страны не вовремя: то есть почти каждый третий из более чем 390 000...