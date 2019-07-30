Уровень воды постепенно падает в Амурской области. Например, граждане смогли попасть в свои дома в Ивановке (Зейский район). Кроме того, стихия уходит из Норска, Богословки и некоторых других населённых пунктов.
Сотрудники МЧС дезинфицируют освобождённые территории, помогают разбирать повреждённые конструкции, откачивают воду. Авиация ведомства доставляет гуманитарную помощь и тепловые пушки для просушивания зданий, говорится на
Всего последствия паводка ликвидируют свыше 850 человек и около 200 единиц техники.
Ранее News.ru сообщал, что движение по дороге Р-255 временно приостановлено в районе моста через реку Ия в городе Тулун. Уровень воды в реке поднялся до 940 сантиметров, превысив, таким образом, критическую отметку более чем на два метра. Объехать населённый пункт автомобилисты могут через Братский район.