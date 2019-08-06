https://static.news.ru/photo/dfb1b2a2-b82f-11e9-aab2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Расписание аэроэкспрессов в московский аэропорт Шереметьево и обратно и электричек Савёловского и Белорусского направлений изменится с 7 по 11 августа. Это связано с ремонтными работами на перегоне Москва Бутырская — Бескудниково Савёловского направления.

Самые значительные изменения в графике движения электричек и аэроэкспрессов внесены в предстоящие выходные. Так, например, с 11:50 10 августа до 14:40 11 августа отменена часть аэроэкспрессов, у некоторых изменено время отправления, — говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Кроме того, часть аэроэкспрессов отменят в ночь с 7 на 8 августа и с 8 на 9 августа, добавили в МЖД. Из расписания выведут несколько электричек, ещё часть пройдёт без нескольких остановок.

Как писал News.ru ранее, «Аэроэкспресс» и Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) запустили совместные рейсы по маршруту Одинцово — аэропорт Шереметьево. На участке между Одинцово и Белорусским вокзалом столицы поезда будут ходить как обычные электрички со всеми остановками.