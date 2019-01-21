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Чаплин рассказал об использовании крещенской воды

Протоиерей Всеволод Чаплин Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Протоиерей Всеволод Чаплин

общество [ версия для печати ]

Протоиерей Всеволод Чаплин рассказал о том, как лучше всего использовать крещенскую воду. Он отметил, что особых требований по её хранению нет.

«Очень важно помолиться хотя бы своими словами и мысленно, а может быть, и спеть короткий тропарь: „Спаси, Господи, люди твоя и благослови достояние твое“», — передаёт его слова АГН «Москва».

По его словам, такую воду можно пить при болезни или опасности, а также в тяжёлой ситуации.

В Москве для крещенских купаний было оборудовано 59 мест, информирует «Москва 24».

Как ранее писал News.ru, чин освящения воды, который в праздник Крещения Господня проводили священнослужители Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ), был сорван сторонниками новой Православной церкви Украины (ПЦУ). Инцидент произошёл в посёлке Браилов Винницкой области.


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