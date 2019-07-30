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Генпрокурор России Юрий Чайка потребовал принять эффективные меры, направленные на пресечение несогласованных акций во время подготовки к всеобщим выборам в сентябре.

Особенно важно, чтобы события, которые недавно произошли в Москве, не повторились, — цитирует ТАСС заявление главы надзорного ведомства.

Чайка поручил внести изменения в распорядительные документы, если на то будет необходимость, провести корректировку вопросов дежурства и извещения центрального аппарата ГП о текущей ситуации. Он также потребовал жёстко пресекать нарушения и использовать для этого весь комплекс мер реагирования.

Ранее News.ru писал, что на несанкционированную акцию за свободные выборы, которая прошла в Москве 27 июля, отреагировал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Парламентарий сравнил митинг с событиями 1917 года и увидел в нём угрозу государству.