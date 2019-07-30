Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Следственный комитет объяснил задержание начальника уголовного розыска УМВД Приморского края Андрея Миляева. По данным официального представителя СК Светланы Петренко, его подозревают в получении взятки в размере пяти миллионов рублей от бизнесмена, которого он предупреждал о проверках.

По версии следствия, Миляев <...> информировал своего знакомого частного предпринимателя, осуществляющего деятельность по вырубке леса на территории Приморского края, о запланированных правоохранительными органами проверках, — цитирует её РИА Новости. По...