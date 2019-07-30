Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка сообщил, что соблюдение прав осуждённых ещё не полностью соответствует требованиям национального законодательства. Заявление он сделал на коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии 2019 года.
По словам генпрокурора, нередки случаи применения в отношении заключённых незаконных методов воздействия, передаёт
Ранее News.ru писал, что суд в Карачаево-Черкесии отправил за решётку четверых экс-полицейских из отдела по Усть-Джегутинскому району республики. Их признали виновными в избиении до смерти задержанного Мурата Борлакова.