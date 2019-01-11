Чайка потребовал в разы поднять зарплату прокурорам

https://news.ru/storage/news/65047ea22866b92fb824a6c92e95b99f/e59ce571-75b4-48ef-85a1-e46e2402bfdc_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Генпрокурор Юрий Чайка обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой увеличить зарплату прокуроров в два-три раза. Глава кабмина поручил Минфину разработать соответствующее предложение.

Если инициатива Чайки будет поддержана, то заработная плата прокуроров достигнет дохода судей и составит в среднем 170 тысяч рублей. Таким образом, по подсчётам «Известий», бюджетные расходы вырастут в два раза — до 8,16 миллиарда рублей.

«Социальные гарантии, в том числе и денежное содержание прокурорских работников, значительно ниже, чем у судей, а пенсионное обеспечение отличается кратно», — написал генпрокурор, обращаясь к Медведеву.

Он также пояснил, что сотрудники Следственного комитета России требуют увеличения своих доходов до уровня зарплат в прокуратуре. Однако подобное равенство, по мнению Чайки, должно быть исключено.

«От необоснованной практики распространения на следователей всех нововведений, касающихся соцзащиты прокуроров, следует отказаться», — написал генпрокурор.

По словам федерального судьи в отставке Сергея Пашина, нет никаких оснований для уравнивания российских судей и прокуроров в гарантиях. Он предложил, наоборот, привязать прокуроров к обычной пенсионной системе из-за слишком рьяного стремления удержать свои льготы и получить новые.

Ранее News.ru писал о том, что заработные платы работников федеральных госучреждений, которые не вошли в «майские указы» президента от 2012 года, будут проиндексированы с 1 октября 2019 года на 4,3%. Зарплата увеличится у сотрудников учреждений соцсферы и науки, гидрометеослужбы, медико-социальной экспертизы, ветлабораторий, центров гигиены Роспотребнадзора, спасательных центров МЧС, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и других.