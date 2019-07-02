Российские прокуроры в ходе надзорных проверок выявили факты несоответствия программ обучения и материальной базы автошкол установленным требованиям. По словам генерального прокурора Юрия Чайки, повсеместно пресекаются случаи выдачи медицинскими организациями справок для вождения людям, имеющим психические отклонения, наркотическую или алкогольную зависимость.
Глава Генпрокуратуры отметил, что через суд ведомство добилось запрета деятельности сайтов, предлагавших продажу водительских прав без прохождения обучения, а также поддельные страховые полисы, передаёт
Ранее News.ru писал, что ГИБДД готовит новые инициативы в рамках реформы подготовки водителей. В частности, речь идёт об ужесточении контроля за получением прав категории D, дающих право на вождение пассажирских автобусов.