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Церемония прощания с 14 членами экипажа глубоководного аппарата «Лошарик», погибшими в Баренцевом море, проходит на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

Проститься с моряками-подводниками пришли сотни человек. В их числе исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов, представители заксобрания и правительства города, главком ВМФ Николай Евменков и замминистра обороны Андрей Картаполов.

Доступ на кладбище ограничен до 13:00. У входа дежурят сотрудники военной полиции и ГИБДД, а также медики, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что подводники будут похоронены рядом с мемориалом погибшим морякам с подлодки «Курск». Имена членов экипажа «Лошарика» будут увековечены в Морском соборе святителя Николая Чудотворца, который считается главным храмом ВМФ России.