https://static.news.ru/photo/5033692a-9efa-11e9-9f43-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пушистые домашние питомцы выросли в цене. На специализированных сайтах всё чаще можно найти объявления о продаже кошек за суммы, сопоставимые со стоимостью автомобиля или квартиры.

Так, житель Челябинска на сайте бесплатных объявлений разместил предложение о продаже толстенького кота по кличке Мурзик. Питомец, судя по всему, добрый, а вот цена «кусается»: 10 млн рублей. Почему беспородный, но хорошо откормленный питомец так дорого стоит, автор объявления не указывает. При этом торговаться он не намерен, пишет Life .

Другой интернет-пользователь, но уже из Москвы, заявил, что решил продать «рядового кота в элитную семью». В этом случае подход к оценке животного более демократичный: «всего» 3 млн рублей. При этом прежний владелец не скрывает: расстаться с пушистым другом решил, чтобы улучшить жилищные условия.

Ранее News.ru писал о жителе Костромы, который решил своего агрессивного и вороватого кота сдавать в аренду по сходной цене — 500 рублей в сутки. Мужчина обещал «пять с половиной килограммов ненависти» всем, кто решит наглядно убедить детей не заводить домашних животных.