https://static.news.ru/photo/ac8fa34e-90d8-11e9-ad68-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Резкое подорожание бензина зафиксировали сразу в нескольких российских регионах. По данным Росстата, с 3 по 9 июня цены выросли в 58 субъектах РФ.

Самый большой скачок произошёл в Туве, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областях, а также в Забайкальском, Алтайском и Красноярском краях. К примеру, только в Туве топливо подорожало на три рубля. В Томской области цены выросли на 5 рублей, отмечает Znak.com .

Дорого топливо обходится проживающим в Казани, Омске и на Сахалине. В Петрозаводске цена литра АИ-92 достигла рекордной отметки в 41,71 рубля, АИ-95 теперь стоит 45,02 рубля. В октябре 2018 года цена литра топлива этих марок составляла 41,40 и 44,97 рубля соответственно. Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то в них цены увеличились примерно на 0,3%.

Соглашение правительства РФ о заморозке цен с нефтяными компаниями было подписано в марте 2019 года.

Ранее News.ru писал, что вице-премьер РФ Дмитрий Козак не видит оснований для продления топливного соглашения после 1 июля. Он отметил, что в случае негативного сценария кабмин готов пойти на любые договорённости, «чтобы выполнить обязательства перед российскими гражданами».