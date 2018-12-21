USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin3,891.57 $
МОСКВА-9°C04:20
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Цены на услуги сотовых операторов вырастут в январе

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Мобильные операторы «Вымпелком», «Мегафон» и Tele 2 оповестили своих абонентов об изменении цен и тарифов. Повышение стоимости на услуги связи произойдёт в январе 2019 года.

Так, «Вымпелком» с 1 января увеличит цены на коэффициент 1,16 949 с применением округления до копеек, а тарифы без учёта НДС сохранятся. В службе поддержки компании пояснили, что выполняют обязательство по исполнению ФЗ-303 по повышению НДС.

Абоненты «Мегафона» были проинформированы о том, что оператор обновит цены с 9 января. Также в связи с повышением НДС. Изменения в Tele2 произойдут на части архивных тарифных планов, передаёт «Коммерсант».

Ранее News.ru сообщал, что тарифы на проезд в транспорте Москвы повысятся на 5,1% с начала 2019 года, заявили в столичном департаменте транспорта. При этом цена разовой поездки не изменится.


#цены #россия #рост #СВЯЗЬ #операторы #январь
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
происшествия
Юноша вломился в похоронное бюро и занялся сексом с покойником
Извращенец вскрыл гробы ради любовных утех

читайте также
экономика 14:49, 21 декабря 2018
Стоимость электроэнергии вырастет в Крыму
экономика 16:00, 20 декабря 2018
Росстат: стоимость бензина в России снизилась
экономика 09:28, 20 декабря 2018
Стоимость нефти вновь перешла к снижению
Лента новостей
происшествия 03:57
Мигранты с ножами и прутьями захватили судно в устье Темзы
происшествия 03:47
Газопровод в Якутии загорелся после разрыва
экономика 03:33
Доллар растёт на международной обстановке
технологии 03:17
Изъян в двигателе заставил Ford отозвать миллион автомобилей
происшествия 02:55
Один человек пострадал в драке на западе Москвы
экономика 02:38
Компания из Италии поставила оборудование заводу вин в Крыму
общество 02:36
Транспортники Пскова выходят на митинг
в мире 02:25
СМИ Британии пророчат начало Третьей мировой из-за Азова
происшествия 02:05
После угроз пропал свидетель по делу о пытках в МВД Иркутска
в мире 01:38
Арестованных украинских моряков оставили под стражей
в мире 01:35
США обвинили китайца в краже торговых секретов
в мире 01:14
Экс-президент Приднестровья получил срок и крупный штраф
происшествия 01:07
Пожар на складе в Петербурге потушен
в мире 00:50
Британские морпехи обучат украинских военных
политика 00:38
Путин и Медведев поздравили Алиева с днём рождения
Другие новости
общество 02:36
Транспортники Пскова выходят на митинг
общество 23:36
«Аэрофлот» меняет расписание в Шереметьево из-за непогоды
общество 23:28
Распоряжение о передаче Исаакия РПЦ может утратить силу
общество 21:57
ЦОДД предупредил москвичей о заносах на дорогах
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top