Цены на услуги сотовых операторов вырастут в январе

https://news.ru/storage/news/7b1ba583f8ed177d5f241eb4093acfdb/8af9f8c8-d793-4c8f-b460-f2ffa3fabcbc_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Мобильные операторы «Вымпелком», «Мегафон» и Tele 2 оповестили своих абонентов об изменении цен и тарифов. Повышение стоимости на услуги связи произойдёт в январе 2019 года.

Так, «Вымпелком» с 1 января увеличит цены на коэффициент 1,16 949 с применением округления до копеек, а тарифы без учёта НДС сохранятся. В службе поддержки компании пояснили, что выполняют обязательство по исполнению ФЗ-303 по повышению НДС.

Абоненты «Мегафона» были проинформированы о том, что оператор обновит цены с 9 января. Также в связи с повышением НДС. Изменения в Tele2 произойдут на части архивных тарифных планов, передаёт «Коммерсант».

Ранее News.ru сообщал, что тарифы на проезд в транспорте Москвы повысятся на 5,1% с начала 2019 года, заявили в столичном департаменте транспорта. При этом цена разовой поездки не изменится.