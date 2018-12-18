Цены девятилетней давности удивили россиян

https://news.ru/storage/news/b7e96bdf90d42a88352640bb3b22d497/072142dd-d8ae-419e-b835-77439756488e_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Новосибирец Максим Иванов нашёл в старых бумагах каталог продуктов и сфотографировал его. Уровень цен девятилетней давности вызвал у интернет-пользователей совершенно разные эмоции: от ностальгии до нервных приступов.

Иванов опубликовал некоторые страницы брошюры в своём Twitter.

В рекламе предлагали купить за 29 рублей 900 граммов молока, а за 30 рублей — литр сока или 180 граммов масла.

Разбирая бумаги, обнаружил каталог Metro за 2009 год



Слабонервным не смотреть pic.twitter.com/fXSVdmrVyh — Макс (@Max_Ivanov86) 16 декабря 2018 г.

Пользователи в ответах рассказывали о своей реакции на фото. Кто-то рыдал, кто-то удивлялся, кто-то испытывал ностальгию, а некоторые даже начали делать на эту тему смешные картинки.

Стала слабонервной во время просмотра — Женщина-мёд (@Ein_Gla) 17 декабря 2018 г.

Почти 10 лет прошло.. не все так плохо, ребят, мы ведь ПОКА ЕЩЁ МОЖЕМ покупать продукты — Belená (@elena_le_alena) 17 декабря 2018 г.

Ранее News.ru рассказывал, что пользователи Twitter выкладывали фото матрёшек, выпущенных к началу ЧМ-2018 по футболу. Две из них держат во рту, предположительно, свисток. И если по поводу одного из них вопросов не возникает, то второй взорвал Интернет.