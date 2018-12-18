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Цены девятилетней давности удивили россиян

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Новосибирец Максим Иванов нашёл в старых бумагах каталог продуктов и сфотографировал его. Уровень цен девятилетней давности вызвал у интернет-пользователей совершенно разные эмоции: от ностальгии до нервных приступов.

Иванов опубликовал некоторые страницы брошюры в своём Twitter

В рекламе предлагали купить за 29 рублей 900 граммов молока, а за 30 рублей — литр сока или 180 граммов масла.

Пользователи в ответах рассказывали о своей реакции на фото. Кто-то рыдал, кто-то удивлялся, кто-то испытывал ностальгию, а некоторые даже начали делать на эту тему смешные картинки.

Ранее News.ru рассказывал, что пользователи Twitter выкладывали фото матрёшек, выпущенных к началу ЧМ-2018 по футболу. Две из них держат во рту, предположительно, свисток. И если по поводу одного из них вопросов не возникает, то второй взорвал Интернет.


#цены #россия #инфляция #Twitter #интернет
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