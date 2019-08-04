https://static.news.ru/photo/1cb9b2c8-b694-11e9-aa26-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН

Специалисты центров госуслуг «Мои документы» проведут с 5 по 9 августа в Москве бесплатные мастер-классы и семинары по бизнесу, садоводству и компьютерной грамотности.

Посетителей научат корректно передавать показания приборов учёта и самостоятельно записываться на приём в государственные учреждения, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В офисах «Мои документы» Тверского района, а также Бибирево и Восточное Измайлово на мастер-классах «Кедровая тропа» москвичам покажут, как нужно пересаживать побеги сибирского кедра, научат ухаживать за растениями.

На занятии «Как снизить операционные риски бизнеса и увеличить прибыль» эксперты объяснят, как определить рентабельность проекта. Кроме того, посетители узнают, как с помощью технологий управления рисками сделать компанию устойчивой и эффективной.

Как ранее писал News.ru, сотрудники центров госуслуг «Мои документы» проведут поквартирный обход более чем 60 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, которые станут участниками проекта «Москва — с заботой о ветеранах». Каждому участнику проекта предоставят персонального помощника. Им станет руководитель районного центра «Мои документы». К нему можно будет обратиться напрямую по телефону.