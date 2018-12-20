Центризбирком пообещал защитить голоса избирателей

https://news.ru/storage/news/76feb8d104042a1ee2bec8a612621686/d6c4a8e4-7191-4945-9f93-35cde44a1a87_850.jpg Александр Авилов/АГН «Москва»

Центральная избирательная комиссия намерена проработать меры по защите списков избирателей. Помимо этого, планируется определить способы повышения контроля наблюдателей за изготовлением итоговых протоколов участковых комиссий

Соответствующие решения были приняты по итогам встречи с представителями движения в защиту прав избирателей «Голос», сообщила пресс-служба ЦИК.

Председатель ЦИК Элла Памфилова и зампредседателя комиссии Николай Булаев побеседовали с экспертами «Голоса», которые рассказали о результатах своих наблюдений за ходом выборов губернатора в Приморском крае, а также за голосованием в рамках второго тура по выбору главы Хакасии.

Участники встречи договорились о разработке мер по оперативному решению спорных ситуаций в день голосования. Решено также совместно работать над предотвращением возможных фальсификаций в избирательном процессе.

Ранее, как сообщал News.ru, Элла Памфилова направила генпрокурору Юрию Чайке просьбу взять на контроль расследование нарушений на муниципальных выборах в сентябре. В частности, речь идёт о так называемых «каруселях» в подмосковной Балашихе и о подсчёте голосов «с пристрастием» после голосования в Приморском крае, что стало причиной отмены второго тура.