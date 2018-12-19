«Центральный телеграф» продал здание возле Кремля

https://news.ru/storage/news/fb58d15ccebdad37af1ac648f4183fea/25457f90-1b3f-4dcb-95e8-9f7dd73e9899_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Дочернее предприятие «Ростелекома» продало здание в центре Москвы. За него «Центральный телеграф» получил два миллиарда рублей.

Общая площадь дома, возведённого в 1978 году, составляет 12 тыс. кв. м. Он находится между Никитским и Газетным переулками — всего в 700 м от Кремля.

Сделка была заключена в ходе реализации стратегии «Ростелекома» до 2022 года и в интересах акционеров группы компаний, передаёт «Москва 24».

Ранее News.ru писал, что ПАО «Ростелеком» и Nokia создали совместное предприятие ООО «РТК — Сетевые технологии». Его основной сферой деятельности станут инновационные технологии. Новое предприятие стало логическим продолжением подписанного в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме меморандума о сотрудничестве между «Ростелекомом» и компанией Nokia.