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Центр Москвы могут полностью перекрыть к праздникам

Игорь Иванко/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Власти Москвы планируют полностью или частично перекрыть движение на улицах центра столицы. Мера связана с проведением традиционного фестиваля «Путешествие в Рождество».

С 28 декабря по 3 января в пешеходную зону превратятся улицы Тверская и Моховая. На Тверской ограничения будут введены от Пушкинской площади до ул. Охотный Ряд. На Моховой — от Воздвиженки до Тверской и Охотного Ряда, пишет «Ридус».

С 29 декабря до 18:00 3 января дорожники ограничат движение в Театральном проезде от Большой Дмитровки до Петровки. До 21:00 3 января меры затронут Большой Гнездиковский переулок — от Тверской до Малого Гнездиковского переулка, а также Леонтьевский переулок — от Тверской до Большого Гнездиковского, Козицкий переулок, Глинищевский переулок и Вознесенский переулок — от Тверской улицы до Тверского проезда, д. 22.

Также на этот период перекроют Тверской проезд, Брюсов переулок от Тверской улицы до Елисеевского переулка, Газетный переулок, Никитский переулок, Большую Дмитровку от Охотного Ряда до Дмитровского переулка.

С 15:00 31 декабря и до 23:59 2 января закроют движение на Петровке — от Театрального проезда до Дмитровского переулка. Театральный проезд закроют на участке от Петровки до Рождественки, перекроют Петровские линии, Рахмановский переулок, а также Неглинную улицу — от Петровского бульвара до Рахмановского переулка и Крапивенский переулок.

Кроме того, мэрия изменит работу станции метро «Охотный Ряд». С 10 утра 31 декабря до 2 ночи 3 января выходы 1−4 будут работать только на вход, выходы 5−7 на Манежной площади полностью закроют. Двери северного вестибюля будут открыты только на выход.

Ранее News.ru сообщал о предновогодних пробках в Москве. Согласно прогнозу, более 3,7 миллиона машин в предпраздничные дни ежедневно будут выезжать на дороги столицы, что на 3−5% больше среднемесячных значений.


#москва #пробки #новыйгод
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