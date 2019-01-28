Бывший заммэра Хабаровска идёт под суд за «помощь» дочери

Бывший заместитель мэра Хабаровска подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, фигурант «помогал» своей дочери развивать бизнес.
Родственница обвиняемого арендовала участок земли в Краснофлотском районе для организации платной стоянки автомобилей. В феврале 2017 года женщина незаконно расширила площадь парковки почти на 900 квадратных метров, не оформляя никаких документов и не внося дополнительную плату, сообщает официальный сайт регионального СК РФ.
Её отец — руководитель комитета городской администрации по управлению Краснофлотским районом — знал о действиях дочери, но не принял необходимых мер из-за корыстных интересов.
Правоохранители установили, что на территории арендуемого участка незаконно работала шиномонтажная мастерская. Владелец фирмы каждый месяц передавал экс-чиновнику пять тысяч рублей.
Бывший заммэра признал свою вину и полностью возместил ущерб бюджету города — 491 тысячу рублей.
Ранее News.ru сообщал о решении проблемы обманутых дольщиков в Хабаровске. По словам главы региона Сергея Фургала, до конца 2019 года местные власти обеспечат жильём всех потерпевших от действий мошенников в сфере строительства. На территории субъекта находятся около 55 жилых домов, возводящихся по долевой программе.