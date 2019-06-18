https://static.news.ru/photo/b0c8f7f0-91b7-11e9-88e2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Уголовное дело по статье о получении должностным лицом взятки в значительном размере возбуждено в отношении экс-заместителя начальника Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексея Кочнева.

Адвокат Сергей Колосовский пояснил, что Кочнева подозревают в получении незаконного вознаграждения от ООО «Стройтикс». При этом он отметил, что компания перечислила денежные средства в АО «Тойота Банк» в счёт оплаты по потребительскому кредиту, передаёт ТАСС .

Ранее сообщалось, что Кочнев проходил в качестве свидетеля по делу своего бывшего начальника Алексея Миронова, обвинённого в получении взятки. Как писал News.ru, экс-глава СвЖД покончил с собой, оставив записку, в которой написал, что не хочет быть опозоренным.